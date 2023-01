Rưng rưng chuyến tàu cuối cùng đêm 30 Tết

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp kiểm tra công tác điều động, chạy tàu, thăm khu bán vé, chia sẻ, tặng quà, động viên cán bộ, CNVC-LĐ ngành Đường sắt đang trực tiếp làm nhiệm vụ trong ngày 30 Tết.

Báo cáo với Bộ trưởng, lãnh đạo Tổng Cục Đường sắt Việt Nam cho biết công tác bán vé tàu Tết đã được triển khai từ rất sớm với nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân mua vé. Tính đến thời điểm này, sản lượng hành khách đạt 70% so với trước dịch, trung bình trong các ngày cao điểm này có khoảng hơn 6 nghìn hành khách đi/ tới Ga Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những nỗ lực của ngành đường sắt trong thời gian qua. Theo đó, cơ sở vật chất tại ga được nâng lên, các vụ tai nạn đường sắt giảm thiểu, sau mấy năm Covid-19 năm nay công ty có lãi.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngành đường sắt phải ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chặt chẽ công tác tàu chạy, đổi mới hơn nữa cơ sở vật chất, hạ tầng. Bên cạnh việc đi lại thuận tiện, việc đảm an toàn là tối quan trọng, bao gồm cả an toàn chạy tàu, an toàn phương tiện và an toàn cả cho những người phục vụ.

Ông yêu cầu ngành đường sắt phải quan tâm đồng bộ các khâu từ phục vụ vận tải, bảo trì cầu đường, đến thông tin tín hiệu, toa xe, đầu máy. Bộ GTVT sẽ phối hợp với Ban Quản lý vốn để tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho đường sắt trong thời gian tới.