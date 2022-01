Rùng mình status báo trước cái chết của Hoa hậu Mỹ

Đăng ảnh trầm tư, Cheslie Kryst báo trước về cái chết: "May this day bring you rest and peace". (Tạm dịch: Ngày hôm nay có thể mang lại cho bạn sự yên nghỉ và bình yên).



Chia sẻ cuối đời của Cheslie Kryst. Hiện tại, đọc những câu từ này, nhiều người không khỏi giật mình, xót thương hoa hậu quá cố.



Cheslie Kryst sinh năm 1991, được biết đến khi đăng quang Miss USA - Hoa hậu Mỹ 2019, sau đó lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Ngoài ra, cô còn được biết đến vai trò là một người mẫu, MC kiêm luật sư.