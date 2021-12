Rùng mình rắn đuôi chuông đứt đầu, bật dậy tấn công người

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Cứ nghĩ con rắn đã chết, ông Billy xách phần thân nó tới nhà anh trai. Thế nhưng khi đến nơi, con rắn cử động như hồi sinh trở lại.

Thấy vậy, ông Billy nhanh chóng túm lấy đuôi con rắn định vứt đi nhưng lại bị nó tấn công ngược lại. Quá hoảng sợ, ông Billy nhảy lùi về phía sau, né đòn phản công của con rắn.