Rùng mình nghìn con chấy tranh nhau làm tổ trên đầu bé gái

Mới đây, một cửa hàng nước ngoài chuyên về dịch vụ chăm sóc tóc đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng kinh hãi.

Theo đó, một bé gái được bố mẹ đưa đến salon để chăm sóc tóc. Thế nhưng khi bắt tay vào việc, các nhân viên đều sởn gai ốc khi chứng kiến hàng triệu con chấy đang bò lổm ngổm trên mái tóc.

Mỗi lần chải là chấy rụng như mưa, chưa kể có hàng nghìn trứng chấy trắng xoá cả da đầu. Ngoài ra, do số lượng chấy quá nhiều, chúng hết tranh nhau làm tổ trên đầu lại còn bò xuống cả trán.

Rùng mình hàng triệu con chấy tranh nhau làm tổ trưởng trên đầu.

Xem clip, nhiều người cho rằng cô bé chỉ còn nước cạo trọc mới có thể đuổi được lũ chấy này đi. Thế nhưng, với bàn tay của các chuyên gia ngành tóc, cô bé đã lấy lại được mái tóc sạch sẽ.

Trước đây, tiệm tóc này đã từng gây chú ý khi đăng tải clip tiêu diệt chấy tương tự cho một trường hợp khác. Tình trạng của người này cũng không khác gì cô bé trong clip trên.

Tiệm tóc này liên tục gặp phải những trường hợp rùng hết cả mình.

Chấy là loại ký sinh trùng rất nhỏ bám trên da đầu để hút máu. Vì chủ quan nghĩ rằng “thời nay ai còn có chấy” khiến cho các bà mẹ ít để ý đến những bất thường trên đầu con.

Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ, việc sinh hoạt ở trường lớp với những giờ ngủ trưa cùng nhau khiến cho chấy lây lan từ bé này sang bé khác. Và chỉ đến khi chấy "làm tổ" kín đầu, mẹ mới tá hỏa lo lắng tìm cách xử lý.

1. Cắt tóc ngắn và kiên trì bắt cho bé

Nếu chấy mới được phát hiện, mẹ hãy kiên trì dùng lược dày chải và dùng tay tìm bắt bằng hết ngay cả trứng chấy trước khi gội đầu sạch sẽ cho con.