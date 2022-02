Rùng mình khoảnh khắc cá mập cắn du khách tắm biển làm đôi

Ngày 16/2 vừa qua, tại vùng biển Sydney (Úc) đã xảy ra 1 vụ cá mập tấn công người thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân vùng này.

Trong clip, một du khách bị kéo lê dưới nước và bị một con cá mập trắng lớn dài khoảng 4.5m vồ tại Bãi biển Little Bay trong khu vực thành phố Sydney.

Chứng kiến sự việc, mọi người vô cùng hoảng sợ, không biết dùng cách nào, chỉ biết đứng nhìn con vật cắn xé nạn nhân và liên hệ cho đội cứu hộ.