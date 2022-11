Rùng mình công nghệ tái chế nilon bẩn ở làng "xay rác" lớn nhất Việt Nam

Rùng mình công nghệ tái chế nilon ở "làng xay rác lớn nhất Việt Nam"

(Dân trí) - Chỉ trong tích tắc, từ đám rác bẩn thỉu, hôi hám, qua một dây chuyền thô sơ, cáu bẩn, rác nilon được "đầu thai" sang một hình hài mới là những hạt nhựa cỡ bằng hạt đậu xanh.

Ám ảnh khu xưởng như những bãi rác tổng hợp

Để có thể tận mắt nhìn thấy quy trình "hô biến" rác thải bẩn thỉu thành các hạt nhựa đủ màu sắc quay đầu tái chế tại thôn Minh Khai (hay còn gọi là làng Khoai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên), PV Dân trí đã vào vai các thương lái tới tìm đối tác làm ăn.

Có lúc chúng tôi giới thiệu mình là người làm trong ngành may, mỗi tháng có khoảng vài chục tấn nilon bóng may (nilon bọc hàng may), ống chỉ... Có khi chúng tôi lại nói mình là quản lý của một số công ty môi trường, mỗi tháng có hàng chục tấn bóng phế (nilon từ bãi rác) cần bán.

Làng Khoai có hơn 20 năm làm nghề thu mua phế liệu, sơ chế, tái chế nhựa, nilon. Các chuyên gia môi trường thường gọi đây là "thủ phủ tái chế", ngôi làng tái chế rác thải nhựa, nilon "lớn nhất Việt Nam".

Xưởng đầu tiên mà chúng tôi tìm đến của một phụ nữ trẻ tên H.. Xưởng của H. nằm trong sân ngôi nhà cao tầng quanh năm cửa đóng kín mít, rác nilon ngập lối ra vào, tràn lên bậu cửa.

H. bảo gia đình mình xây nhà to đẹp đã lâu nhưng lúc nào cũng phải đóng cửa vì mùi nhựa khét lẹt, khói đen, bụi bẩn từ xưởng lúc nào cũng chực chờ "xộc" thẳng vào nhà.

Rác nilon lấy trực tiếp từ bao tải dứa tuồn vào máy.

Sau khi xem tỉ mỉ số hàng, H. ra giá 15.000 đồng/kg cho loại hàng bóng may. Người phụ nữ này lý giải, hiện giá hàng zin (nhựa nguyên sinh) xuống thấp nên giá hàng phế cũng bị kéo theo.

Thời gian trước, chị sẵn sàng mua loại hàng này "giá 17" (17.000-18.000 đồng/kg). Chúng tôi chỉ cần cho xe đổ hàng trước cửa nhà H. thì điện thoại sẽ "nảy số" (tiền được chuyển vào tài khoản - PV).

Rác được giặt rửa nhanh qua một đoạn máng nhỏ.

Quá trình giao dịch, chúng tôi có dịp đi sâu vào phía trong khu xưởng. Xưởng bịt mái tôn phía trên, để hở một khe sáng và bật điện suốt ngày đêm nhưng lúc nào cũng ở trong trạng thái lờ mờ vì khói.

Trong xưởng chất đầy bao tải chứa rác nilon các loại đủ màu sắc. Không gian chật chội, công nhân phải lách qua đống rác để di chuyển.

Hai công nhân luôn tay làm việc. Người phụ nữ mặc chiếc áo chống nắng, đeo găng tay và đi ủng bốc nilon đẩy vào cửa máy xay. Rác nilon được xé nhỏ rồi xả ra một chiếc máng dài cỡ vài ba mét. Chị này liên tục cào, đảo rác cho máy hoạt động không ngừng nghỉ.