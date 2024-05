Rùng mình 3 clip đồi bại của Jung Joon Young và hội bạn Seungri

Đoạn clip thứ 2 mà BBC đăng tải về tội ác của nhóm idol Kpop sa đọa này là cảnh Jung Joon Young và Choi Jong Hoon chè chén bên các cô gái trẻ. Trong đó, Jung Joon Young liên tục chuốc rượu 1 người phụ nữ. Bất chấp việc cô gái đã từ chối và cho biết không muốn uống thêm nữa, Jung Joon Young vẫn cưỡng ép cô gái trẻ đã có dấu hiệu say khướt, gần như nằm gục trên ghế uống tiếp.

Choi Jong Hoon và những người có mặt trong bữa tiệc dường như quá quen với cảnh chuốc rượu, họ để mặc cho Jung Joon Young thực hiện mục đích của mình. Hành động của y khiến công chúng vô cùng phẫn nộ, không ai muốn kẻ bệnh hoạn này được trả tự do sau khi thụ án trong thời gian ngắn ngủi.

3. Những vụ cưỡng bức tập thể kinh hoàng, nhưng nạn nhân không hay biết gì

Năm 2015, Jung Joon Young và hội bạn thuộc chatroom tình dục quyết định "săn mồi" qua chuyến đi trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng gần Seoul (Hàn Quốc). Tại đây, 1 vụ tấn công tình dục nghiêm trọng đã xảy ra.

Choi Jong Hoon đã rủ một vài bạn nữ anh quen biết đến resort trượt tuyết và tiệc tùng cùng nhau. Các cô gái đều chia sẻ rằng không lâu sau khi uống rượu cùng Choi Jong Hoon, Jung Joon Young và 4 người đàn ông khác, họ mất sạch ký ức và không rõ chuyện gì đã xảy ra.