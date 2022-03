Rừng Kon Tum bị 'xẻ thịt': Khởi tố 4 'lâm tặc'

Liên quan đến vụ cưa hạ 26 cây gỗ ở khoảnh 11, tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen, do UBND thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) quản lý mà VTC News phản ánh, ngày 25/3, Công an huyện Kon Plông cho biết cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 "lâm tặc" về hành vi Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.

Đó là Dương Văn Tuấn (31 tuổi), Dương Văn Tiến (33 tuổi, anh trai Tuấn), Đoàn Văn Thế (39 tuổi, cùng trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) và A Thuửi (29 tuổi, xã Đắk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy).