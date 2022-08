Rửa thịt lợn dùng nước lã là sai: Đây mới là loại nước giúp thịt sạch khuẩn, hết hôi, còn nguyên chất dinh dưỡng

Ngoài ra bạn có thể sử dụng giấm để rửa thịt lợn cho sạch chất bẩn và mùi hôi. Cách thực hiện giống với cách sử dụng nước vo gạo, thay công đoạn sử dụng chanh thì bạn sử dụng giấm ở bước sát khuẩn cuối cùng rồi rửa lại với nước sạch.

Bạn cũng có thể pha nước với một ít muối trắng và giấm rồi cho thịt vào rửa. Lúc này chất bẩn sẽ trôi ra và thịt được làm sạch hoàn toàn. Sau đó, chỉ cần rửa sạch miếng thịt với nước lạnh rồi đem chế biến là được.

Lưu ý: Tuyệt đối không rửa thịt bằng nước nóng

Dù dùng thịt lợn để chế biến món gì, bạn cũng không nên rửa thịt bằng nước nóng. Nước nóng có thể khiến miếng thịt bị chín tái bên ngoài, bên trong bị sống. Lúc nấu thịt sẽ không chín đều và làm món ăn không ngon. Ngoài ra, việc nhúng thịt vào nước sôi đột ngột các thành phần protein trong mỡ và nạc sẽ vón cục lại khiến phần thịt bên ngoài bị co cứng, các chất không tốt cũng bị vón lại ở bên trong miếng thịt, không thể thoát ra ngoài. Do đó, rửa thịt bằng nước sôi vừa không sạch lại còn vô tình giữ lại chất có hại ở bên trong. Nếu bạn dùng nước sôi 100 độ C để làm sạch thì có thể giết chết vi khuẩn, nhưng vì thời gian rửa thịt quá ngắn nên không chắc nó có thể khiến miếng thịt của bạn được diệt khuẩn .

Theo Xe và thể thao