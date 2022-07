Rủ nhau vác dao chặn cướp người đi đường, gặp ngay Công an

Tờ mờ sáng, đường vắng lại bị hai gã thanh thiếu niên có hung khí tấn công bất ngờ... nhưng chị T. vẫn quay sang cố chống trả, nắm chặt lấy người đối tượng để giằng lại túi xách và kêu cứu. Nên tên Trưởng ngồi sau trong lúc cầm dao giằng co đã khiến cánh tay bị thương, nên đã dùng chân đạp mạnh nhiều cái vào người chị T. Tuy nhiên, tay không bị thương còn lại vẫn giữ nguyên chiếc túi xách của chị T, và hối thúc Thuận phóng xe bỏ chạy về hướng đường Cách Mạng Tháng Tám. Quá trình chốn chạy, xe máy của Thuận và Trưởng cũng đã kéo lê chị T. trên đường khoảng 50m khiến chị T bị thương, xây xát.

17h chiều cùng ngày, Thuận mang toàn bộ nhẫn, lắc tay đem bán tại tiệm vàng Trữ 2 (đường Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng) với giá 8,5 triệu đồng. Tiếp đó, Thuận đem điện thoại Iphone 13 màu hồng đến gửi tại cửa hàng điện thoại Thảo Nguyên (Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để mở khóa điện thoại.

Vẫn chưa chịu dừng lại, sau khi thu được “chiến lợi phẩm” của vụ cướp tại quận Cẩm Lệ, 20h00 cùng ngày, Thuận tiếp tục gặp Nguyễn Nhật Linh (SN 2005, trú Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) tại quán cà phê Cũ để khoe chiến tích thực hiện vụ cướp tài sản cùng với Trưởng. Đồng thời, rủ Linh cùng tham gia thực hiện vụ cướp tiếp theo.

Cả 2 hẹn nhau đến khoảng 2130h đêm cùng ngày, đèo nhau trên xe mô tô hiệu Airblade màu trắng BKS 43C1-45458 đến nhà của Nguyễn Tuyến Dũng (SN 2005, trú Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để rủ cho có đồng bọn xuống khu vực bến xe Trung Tâm Đà Nẵng để tìm con mồi…

Tuy nhiên, khi Thuận và Linh đang "quần đảo" trên tuyến đường Hoàng Văn Thái (thuộc Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) để tìm con mồi mới thì lực lượng CSHS Công an quận Cẩm Lệ phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. Hiện Công an quận Cẩm Lệ đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy tìm các đối tượng liên quan tiếp theo.

Ghi nhận thành tích trong đấu tranh, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản chỉ sau vài tiếng đồng hồ gây án, 16h chiều 6/7. Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ đã đến biểu dương và thưởng nóng cho toàn Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ.