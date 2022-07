Rủ nhau 'cưới trả thù', studio quá tải, phải từ chối bớt cặp đôi

Các cặp đôi như Thanh Hương hay Văn Thành “chạy đua” tổ chức đám cưới thời gian qua không phải là ít. Không có con số thống kê chính thức nào về tình trạng của những người hoãn cưới trong suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, những ngày này, các studio cưới trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận) khá nhộn nhịp vào cuối tuần.

Đại diện một studio cho hay, người dân và các cặp đôi phần nào an tâm hơn về dịch bệnh so với trước. Từ lý do trên, số lượng người đến đặt lịch trang điểm, chụp ảnh cưới khá đông. Các studio gọi đây là tâm lý “cưới trả thù” hoặc hiện tượng “nổ show”.

Còn anh Trần Hồng Phú - chủ Studio Ahihi - thông tin, từ đầu năm 2022 đến nay, lượng khách chụp ảnh cưới tăng mạnh, ghi nhận gấp đôi so với trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Trung bình trên 100 cặp dâu rể/tháng đến đăng ký gói chụp hình cho hỷ sự. Khách đến quá đông, có thời điểm studio phải từ chối khách. Bởi nếu nhận nhiều, sẽ không thể đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với ngày quan trọng của cả đời người. Trong tháng 7 này, studio gần như đã kín lịch đặt.

Cũng theo đại diện studio, thông thường các năm, mùa cưới tập trung vào tháng 2, 3 với lượng khách lớn nhưng năm nay khách hàng rải đều các tháng. Dồn dập từ sau Tết, các cặp đôi liên hệ nhà hàng, đặt tổ chức tiệc. Trong đó, nhiều người đã đợi lịch cưới từ năm 2020.