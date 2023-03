Rủ bạn tù đột nhập UBND phường phá két sắt, trộm hơn 130 triệu đồng

Ngày 9/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ Hà Văn Lai (SN 1986, trú tại Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Lai là kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Hà Nội.

Theo điều tra, năm 2020, Hà Văn Lai chấp hành xong án phạt tù, làm tự do ở Hà Nội. Để có tiền tiêu xài, Lai nảy sinh ý định đột nhập các vào các ủy ban nhân dân xã, phường để trộm cắp tài sản. Lai rủ Hùng (là người từng chấp hành án tù cùng trại giam) thực hiện hành vi.