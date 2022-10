Rủ 'bạn gái nhí' vào nhà nghỉ, bị bắt sau 3 năm trốn truy nã

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tú Uyên về tội danh nêu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình Cơ quan công an điều tra vụ việc, Phạm Tú Uyên đã trốn khỏi nơi cư trú.