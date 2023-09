Rose trở thành đại sứ toàn cầu của Rimowa, đẹp 'điên đảo' trong sự kiện tại Mỹ

Chia sẻ cảm nhận về chiến dịch toàn cầu 'Never Still 4', người đẹp nói: "Việc đi du lịch giúp tôi mở rộng khái niệm về nơi gọi là ‘nhà’. Những chuyến đi đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi. Do đó tôi đã nhận ra rằng ‘nhà’ là một trạng thái tâm hồn hơn là một điểm cố định. ‘Nhà’ là một tổ hợp của những kỷ niệm, trải nghiệm và người thân – những điểm tựa mang lại một sự thân thuộc cho tôi”.

Rose cùng cắt băng khai mạc triển lãm với CEO Rimowa. Ảnh: YG.

Rimowa là thương hiệu vali cao cấp của Đức, thuộc tập đoàn nổi tiếng LVMH - "ông lớn" trong ngành thời trang, sở hữu các nhãn hàng đình đám trên thế giới như Louis Vuitton, Dior, Bvlgari, Céline, Givenchy, Tiffany & Co... . Rimowa từng được điều hành bởi Alexandre Arnault - con trai của tỉ phú Bernard Arnault, kiêm Chủ tịch LVMH.

Chính vì vậy, fan hâm mộ cho rằng Alexandre đã đề bạt Rose với Hugues Bonnet-Masimbert - CEO hiện tại của Rimowa, cho vị trí tân đại sứ Rimowa. Được biết, Rose cũng đang là đại sứ toàn cầu của Tiffany & Co do Alexandre phụ trách mảng sản phẩm và truyền thông.