Rose (BlackPink) xuất hiện với tình trạng sức khỏe đáng báo động

BLACKPINK vừa có buổi biểu diễn encore trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink tại Stade De France ở Paris, Pháp. Trong buổi hòa nhạc, nhóm nhạc nữ mở đầu với Pink Venom và mang đến những màn trình diễn mạnh mẽ qua các bản hit như How You Like That, Pretty Savage và Whistle. Ngoài ra, từng thành viên cũng thể hiện tài năng của mình qua những màn solo cuốn hút.



Thân hình gầy trơ xương của Rose trong đêm diễn tại Pháp.

Rosé lên sân khấu với chiếc áo croptop trong bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của thương hiệu do cô làm đại sứ, Saint Laurent. Ca khúc On the Ground, khiến người xem mê mẩn với những bước nhảy điêu luyện. Tuy nhiên, vóc dáng mảnh khảnh của Rosé mới là điều khiến người hâm mộ bất ngờ.