Rosé BLACKPINK vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nam Kpop từ 1 bài hát

Vào năm 2018, Mark đã phát hành ca khúc solo với tựa đề OMW. Ngày 13/9, anh đăng đoạn clip về ca khúc solo cùng dòng trạng thái "On my way". Vô cùng tình cờ, cũng vào ngày đó, Rosé đã viết chú thích "On my way" khi chia sẻ hình ảnh của cô ấy trong chuyến đi đến New York.



... và Rosé đăng 1 dòng trạng thái giống nhau

Dù có thể chỉ là 1 trùng hợp đặc biệt nhưng việc Rosé sử dụng dòng caption liên tưởng đến ca khúc mới của Mark ở thời điểm đó khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Đáng nói hơn, 3 năm sau, khi Rosé debut solo với sản phẩm âm nhạc cực kỳ tâm huyết, ca khúc này mang tên On The Ground do chính cô nàng sáng tác.

MV On The Ground - Rosé

Ở phần nội dung của 2 ca khúc, dễ nhận thấy sự tương đồng đến bất ngờ. Cả 2 ca khúc đều nói về tình yêu, niềm đam mê cháy bỏng, luôn tiến về phía trước để chạm đến đỉnh cao của sự thành công.

Ví dụ như trong On The Ground có câu hát: "Tôi làm việc cật lực cả đời để có thể tiến thật xa, và rồi nhận ra những gì tôi cần đang ở ngay trước mắt".

OMW của Mark cũng có câu hát thể hiện tinh thần tương tự: "Bởi vì đó là ước mơ và tình yêu của tôi, mỗi khi tôi cất bước, tôi đều sẽ tiến lên phía trước".