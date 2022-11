Rosé (BLACKPINK) viral với cử chỉ ấm áp dành cho Jennie

Nhưng sau đó, để đảm bảo rằng Jennie không bị lạnh trong phần còn lại của buổi tổng duyệt, Rosé đã cởi luôn áo khoác của mình và đưa cho chị.

Rosé đưa luôn áo khoác của mình cho chị

Lisa và Jisoo cũng chứng kiến cảnh này, em út BLACKPINK nói đùa với Jisoo rằng cô cũng khá lạnh và muốn áo khoác, tuy nhiên Jisoo trả lời rất "phũ" rằng cô chị mặc một chiếc áo sơ mi, khiến các fan được dự tổng duyệt ồ lên cười.