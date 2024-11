Rosé (BlackPink) phá vỡ quy chuẩn

Rosé chia sẻ quy tắc hẹn hò khắc nghiệt trong thế giới Kpop khiến cô e ngại, thậm chí sợ hãi khi đưa những chủ đề như trái tim tan vỡ và người yêu cũ vào ca khúc mới. Sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng, Rosé trở lại đường đua âm nhạc một cách âm thầm nhưng sức công phá lại thuộc hàng bom tấn với ca khúc APT., kết hợp cùng siêu sao Bruno Mars, vào giữa tháng 10. Đến gần cuối tháng 11, cô tiếp tục tung ra đĩa đơn thứ 2 Number One Girl, dù không tạo cơn địa chấn toàn cầu như bài hát trước, nhưng cũng gây bão và nhận mưa lời khen.

Rosé liên tục tung sản phẩm âm nhạc mới trong 3 tháng cuối năm. Giọng ca chính của BlackPink chưa dừng lại ở đó. Hai bản hit trên chỉ để “dọn đường” cho album solo đầu tay Rosie, với 12 ca khúc do chính chủ tham gia viết lời và sáng tác, ra mắt vào đầu tháng 12. Theo giới thiệu, Rosie giống như tên gọi mang đậm dấu ấn cá nhân của người đẹp sinh năm 1997. Đáng chú ý là một trong những nguồn cảm hứng cho album này là tổn thương tình cảm mà Rosé trải qua từ mối quan hệ “độc hại” trong quá khứ. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá việc Rosé đề cập đến người yêu cũ trong những cuộc phỏng vấn công khai là phá vỡ các tiêu chuẩn khắt khe của Kpop bằng sự trung thực của mình. Đối với những ai biết về ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, thần tượng yêu đương được xem như cấm kỵ, không ít ngôi sao Kpop phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì lỡ hẹn hò. Trong khi đa số tìm cách che giấu chuyện tình cảm cá nhân, Rosé với tư cách là thành viên của nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc và thế giới công khai chia sẻ thực sự gây bất ngờ lớn. Tuy nhiên, để có được can đảm đó, Rosé phải trải qua sự đấu tranh tâm lý. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, nữ ca sĩ 9X thừa nhận văn hóa hẹn hò cứng nhắc của Kpop khiến cô lo sợ khi mở lòng.

Rosé vượt qua nỗi sợ hãi về tiêu chuẩn hẹn hò ở Kpop để nói về chuyện tình cảm cá nhân Rosé tiết lộ khi lần đầu ngồi xuống viết về những câu chuyện muốn kể bằng âm nhạc, cô cảm thấy lo lắng và sợ hãi. “Có những lúc tôi nghĩ, ‘Khoan đã, chúng ta có thể nói thế này không? Khoan đã, có lẽ chúng ta không nên đưa từ đó vào đấy. Có lẽ thế này là quá nhiều. Chúng ta không nên làm thế đúng chứ?’”, Rosé chia sẻ với tờ báo Mỹ. Trước câu hỏi nỗi sợ đến từ đâu, Rosé đề cập đến nỗi băn khoăn liệu có thể cho mọi người thấy khía cạnh giấu kín của bản thân không, dù đó không phải là điều gì đó điên rồ, chỉ bình thường như bao người khác. Theo Rosé, ngay cả những cung bậc cảm xúc của con người như nỗi đau khổ, tình yêu đã mất hay giận dữ… cũng trở nên đáng sợ đối với cô. “Tôi thấy có báo cáo rằng các công ty quản lý Kpop có những quy định nghiêm ngặt khi nói đến chuyện hẹn hò, một phần có thể là vì họ muốn người hâm mộ cảm thấy như thể thần tượng đang trong mối quan hệ với họ. Đó có phải là một phần của nỗi sợ không? Rằng việc các ngôi sao chia sẻ một phần của họ là không bình thường?”, phóng viên thắc mắc. Rosé xác nhận: “Vâng, nó không bình thường. Nhưng nó cũng không bình thường đối với tôi nữa. Tôi chưa bao giờ thực sự nói về nó, bởi vì tôi cảm thấy không cần phải xác nhận bất cứ điều gì hoặc nói về nó”. Sau cùng, giọng ca Gone khẳng định những chủ đề riêng tư trong âm nhạc của cô nhằm mục đích truyền cảm hứng cho nghệ thuật, chứ không phải phản ánh lịch sử hẹn hò. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Apple Music, khi được hỏi về thách thức khi viết một bài hát xuất phát từ trái tim, Rosé cho biết đó là có nhiều điều phải chia sẻ vì cảm xúc đó sống với cô trong thời gian dài sau khi bắt đầu mối quan hệ và chia tay. “Đó là điều đã sống cùng tôi trong vài năm. Cá nhân tôi không nghĩ mình xứng đáng với điều đó, nhưng nó từng ở đó. Giống như tôi thực sự bị sốc cho đến ngày hôm nay khi tôi có thể thức dậy và nói rằng, 'Tôi không nói về điều đó nữa’. Tôi biết ơn vì mình đã thực hiện album này. Tôi từng nói về nó rất nhiều. Khi bạn hỏi liệu có khó không, tôi thấy rất dễ vì đó là điều tôi nói mọi lúc. Tôi ghét nó nhưng tôi không bao giờ muốn người đó biết về nó, nhưng tôi nói về nó rất nhiều. Không muốn thừa nhận tác động của người đó, nhưng tôi trải lòng về cảm xúc và đó là điều dễ nhất”, ngôi sao Kpop bộc bạch.

Những ca khúc trong album mới phản ánh nhiều câu chuyện đau lòng của Rosé trong vài năm trở lại đây Rosé cũng chia sẻ trên chương trình YouTube Hot Ones: “Theo nghĩa đen, album này là sự tái hiện lại ba hoặc bốn năm qua của tôi. Tất cả cảm xúc thô sơ và chân thực mà tôi chưa từng nói đến trước đây. Nó giống một sự tái hiện lại điều đó. Vì vậy, nó có rất nhiều câu chuyện đau lòng của tôi và những cảm xúc dễ bị tổn thương được xây dựng trong đó. Tôi nghĩ đó là vẻ đẹp của nó. Đó là điều tôi thích nhất khi sáng tác, bạn có thể biến một thứ không quá tuyệt vời thành một thứ đẹp đẽ". Theo Tiền Phong