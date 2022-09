Rosé (BLACKPINK) đang sống ở penthouse giá 160 tỷ đồng?

Cư dân mạng cũng phát hiện nữ diễn viên Kim Go Eun - bạn của Rosé từng check in tại căn hộ này. Trong ảnh cũng có cả Hank và chó cưng của Go Eun, càng khiến cho nhiều người có cơ sở tin tưởng Rosé sở hữu căn hộ ở Yongsan Purugio Sumit.

Được biết chỉ riêng phí dịch vụ hàng tháng ở Yongsan Purugio Sumit đã lên đến 1,3 triệu won (~ 22 triệu đồng), tương đương với chi phí sinh hoạt trung bình mỗi tháng của nhiều người dân Hàn Quốc.

Nhiều cư dân mạng Hàn cho rằng với tầm nổi tiếng của BLACKPINK, việc mua căn hộ giá 10 tỷ won là không thành vấn đề. Họ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với căn nhà được cho là của Rosé: