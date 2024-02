Rosé bật khóc khi nghe hit của Taylor Swift, fan nghi vấn liên quan tới Lisa?

Tối 7/2 (giờ Việt Nam), Rosé (BLACKPINK) đã trở thành khách mời đặc biệt trong concert The Eras Tour của Taylor Swift khi cô có mặt ở khu vực VIP. Tại đây, đích thân nàng “bông hồng nước Úc" đã quay clip ghi lại “10 phút tuyệt vời nhất" tại Tokyo, Nhật Bản và nhanh chóng gây bão mạng xã hội TikTok. Đặc biệt, người bạn đi cùng đã ghi lại khoảnh khắc Rosé bật khóc khi lắng nghe Taylor Swift thể hiện ca khúc 22 nằm trong album Red.



Bài hát khiến cho Rosé khóc chính là "22"



Trước đó cô nàng đã có những giây phút “quẩy" hết nấc khi hòa giọng hát ca khúc All Too Well cùng Taylor Swift

Sau khi đoạn clip Rosé khóc trong concert của Taylor được chia sẻ, người hâm mộ lập tức đặt nghi vấn có liên quan đến cô bạn thân Lisa. Cụ thể trong một tập nằm trong series B.P.M Roll - Born Pink Memories, Rosé và Lisa đã có cuộc trò chuyện xoay quanh ca khúc 22 của Taylor Swift.