Ronan Keating, Epik High choáng ngợp vì tình cảm của khán giả Việt

Tối 30/9, lễ hội âm nhạcHay Fest 2023 được diễn ra tại công viên Yên Sở (Hà Nội). Sự kiện có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ quốc tế, ca sĩ trẻ được yêu thích như: Ronan Keating, Epik High, Suboi, JustaTee, MCK, Trung Quân, Hoàng Dũng, Vinh Khuất, Chillies, Microwave, Mademoiselle, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Bùi Trường Linh, Minh, Minh Đinh, Osad, MACHIOT, Kay C, Gigi Hương Giang và ban nhạc Màu Nước...

Kéo dài gần 12 tiếng, từ 13h đến hơn 24h ngày 30/9, sự kiện được coi là "bữa tiệc âm nhạc" của giới trẻ Hà Nội. Gần 10.000 khán giả đã hào hứng theo dõi sự kiện với sự nhiệt tình nhất.

Bùng nổ nhất là sự xuất hiện của Ronan Keating - Thủ lĩnh của nhóm nhạc Boyzone. Anh xuất hiện trên sân khấu với phong cách chuyên nghiệp, thể hiện nhiều bài hit như: "Love each day", "If tomorrow never comes", "Baby can I hold you", "Words, Love me for a reason", "When the going gets tough", "Picture of you, Life is a rollercoaster", "No matter what", "Everyday I love you và When you say nothing at all"...

Ronan Keating liên tục chào, cảm ơn khán giả Việt Nam. Anh cho biết: "Boyzone đã hoạt động cùng nhau 25 năm. Tôi cảm kích vì dù có nhiều gương mặt mới, mọi người vẫn dành nhiều tình cảm cho nhóm. Hôm nay, tôi sẽ đưa các bạn trở về ký ức qua các ca khúc của Boyzone".