Ronaldo vẫn tập tại quê nhà, không trở lại MU

Theo thông tin từ Tribalfootball, Ronaldo có mặt tập tại Cidade de Futebol của LĐBĐ Bồ Đào Nha từ tuần trước. Theo đúng lịch thì anh sẽ trở lại hội quân, tập với MU vào hôm qua (4/7) và chuẩn bị cùng đội đi du đấu Thái Lan và Australia.

Vẫn chưa rõ khi nào Ronaldo trở lại MU

Tuy nhiên, theo các tin tức mới nhất, tay săn bàn 37 tuổi hiện vẫn tiếp tục tập tại quê nhà, chưa trở lại MU với “lý do gia đình”. Điều này đến sau khi Ronaldo đưa ra yêu cầu rời Old Trafford vào thứ Bảy vừa qua.



Với tình hình lúc này, chưa rõ liệu Ronaldo có cùng MU tham gia chuyến du đấu đến Thái Lan và Australia hay không, khi đội dự kiến lên đường vào ngày 8/7.



Việc Ronaldo vắng mặt ở Carrington là thông điệp rất rõ ràng của anh gửi đến lãnh đạo MU. Theo nguồn trên, CR7 thực sự không muốn rời Old Trafford nhưng anh cảm thấy cần phải làm vậy vì sự thiếu tham vọng của CLB.



Điều đó có nghĩa, Ronaldo vẫn có thể ở lại nếu Quỷ đỏ hành động quyết liệt hơn trên thị trường chuyển nhượng, mang về những bản hợp đồng cần thiết để bổ sung sức mạnh MU cho mùa giải mới.