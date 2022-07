Ronaldo và De Jong đều phũ MU: Tất cả là vì tiền bạc

Việc chuẩn bị của Erik ten Hag cùng MU phần nào bị ảnh hưởng và lu mờ bởi 2 câu chuyện nổi cộm diễn ra trong mùa hè theo hướng xấu cho Quỷ đỏ: mục tiêu số 1 De Jong không chịu đến Old Trafford và sao bự nhất đội, Ronaldo thẳng thừng yêu cầu ra đi.

MU theo đuổi De Jong suốt mùa hè nhưng thương vụ vẫn chưa đi đến đâu

Erik ten Hag được đặt dấu hỏi sẽ tái thiết MU thế nào nếu không có được ngôi sao (De Jong) mà ông xác định sẽ làm nhân tố chính để xây quanh?



Và Ronaldo, ngay từ khi tay săn bàn 37 tuổi yêu cầu ra đi, nhà cầm quân này đã muốn câu chuyện quanh anh sớm được giải quyết để MU tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới.



Kết quả, hiện cả 2 vẫn chưa đi đến đâu, dù MU được loan tin không khí phòng thay đồ Old Trafford đầy tích cực dưới thời Erik ten Hag.



Theo đánh giá, những ồn ào chuyển nhượng của De Jong và Ronaldo cho thấy liên quan tiền bạc hơn là về bóng đá. Cho dù cuối cùng tiền vệ Hà Lan có rời Barca hay không thì báo chí Tây Ban Nha cũng không đưa đúng về lý do do dự của anh.