Ronaldo tái xuất khiến quỹ lương MU phình to

Ronaldo gia nhập MU sau 12 năm và nhận mức thù lao 550.000 bảng/tuần. Sự xuất hiện của ngôi sao người Bồ Đào Nha, bên cạnh các tân binh Varane, Sancho và Heaton làm quỹ lương đội bóng tăng lên.

Ronaldo đang nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh

Theo báo cáo tài chính mới nhất của CLB, bảng lương MU tăng 1,3 triệu bảng mỗi tuần kể từ mùa bóng 2021/22.



Điều đó đồng nghĩa, hiện mỗi tháng Quỷ đỏ chi 88,5 triệu bảng trả lương cho cầu thủ, tăng 16,6 triệu bảng so với cùng kỳ mùa trước, tương đương mức tăng 23,1%.



Ronaldo chiếm phần lớn trong sự gia tăng trên, khi anh đang nhận khoản thù lao kỷ lục, cao nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.



Bất chấp việc quỹ lương phình to, GĐĐH Ed Woodward vẫn lạc quan về triển vọng tài chính CLB.



Ông cũng khẳng định, thành công trên sân cỏ tiếp tục là mục tiêu chính là MU hướng đến.



"Kết quả tài chính hôm nay chứng minh khả năng phục hồi tốt của CLB qua đại dịch, nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là thành công trên sân cỏ.



HLV trưởng, các cầu thủ và mọi người tại Old Trafford đều quyết tâm đạt được mục tiêu đó" - Ed Woodward chia sẻ.