Tờ Mirror cho hay, Ronaldo không thể tin vào mắt khi nhìn thấy hồ bơi chính và bể ngâm tại nơi tập luyện của Quỷ đỏ, khi anh trở lại nơi đây sau 12 năm.

Vì hồ bơi ở sân tập MU xuống cấp nên Ronaldo toàn sử dụng hồ bơi sang chảnh tại nhà

Lý do là bởi, các cơ sở vật chất này của MU không hề được thay mới hoặc nâng cấp kể từ ngày anh rời Old Trafford (2009). Ronaldo thấy rằng nó đã ‘cũ kỹ’ và “nguy hiểm cho sức khỏe” nếu sử dụng.



Do vậy, anh đã nói với CLB rằng, không muốn dùng một trong hai hồ bơi đó.



Theo nguồn, trong mắt Ronaldo thì hồ bơi tại nơi tập của MU “lỏng lẻo, sứt mẻ, thiếu gạch gây nguy hiểm” cho các cầu thủ.