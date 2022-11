Ronaldo nghỉ trận gặp Fulham, sớm dứt áo rời MU?

Theo HLV Ten Hag, Ronaldo đang bị ốm. Đó là lý do khiến anh phải nghỉ trận thắng Aston Villa 4-2 ở Cúp Liên đoàn vào giữa tuần. Anh cũng không có tên trong đội hình MU đến London làm khách của Fulham vào đêm nay.



Antony bị chấn thương hông và Sancho gặp chấn thương nhẹ cũng là các trường hợp vắng mặt khác. Đây là trận đấu cuối cùng của MU trước khi nhường chỗ cho 1 tháng diễn ra World Cup. Do vậy, từ lúc này, coi như Ronaldo đã hết nghĩa vụ cho MU và anh có thể tập trung chuẩn bị cho World Cup 2022.



Thậm chí, có lý do tin rằng anh cũng đã chơi trận cuối cho đội chủ sân Old Trafford (thua Aston Villa 1-3 hôm 6/11). Bởi thời gian qua, đang xuất hiện nhiều thông tin cho rằng đầu năm sau, Ronaldo sẽ bị MU thanh lý. Ở tuổi 37, anh không còn nhiều đóng góp về chuyên môn. Minh chứng là từ đầu mùa, CR7 mới ghi 1 bàn tại Ngoại hạng Anh.

Ronaldo đang bước ra khỏi MU?

Thậm chí anh còn ảnh hưởng xấu đến lối chơi mà HLV Ten Hag áp dụng cho Quỷ đỏ, đồng thời khiến bầu không khí tại Old Trafford trở nên tiêu cực với những phản ứng quá đà. “Sau khi các giải đấu tái khởi động hậu World Cup, MU sẽ ra sân 3 trận nữa vào các ngày 21, 28 và 31/12 trước khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa. Nhưng nếu thực sự muốn bán Ronaldo, HLV Ten Hag có thể gạch tên anh ra khỏi kế hoạch từ bây giờ”, tờ The Mirror khẳng định. Thậm chí, đồng đội cũ của Ronaldo, Gary Neville, cũng cho rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha nên tìm một điểm dừng chân mới vào đầu năm 2023.