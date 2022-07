Ronaldo đòi rời MU: Khi tham vọng đặt trên tình yêu

Ronaldo thông báo muốn rời MU

Kể từ khi Ronaldo đến MU lần đầu tiên năm 2003, Ronaldo luôn góp mặt ở Champions League mỗi mùa giải và có 5 lần nâng cao danh hiệu cao quý nhất châu Âu (1 với MU, 4 lần cùng Real Madrid).



Ronaldo đã hy vọng được chứng kiến một MU tham vọng hơn khi bước vào nhiệm kỳ mới cùng Erik ten Hag, một trong những huấn luyện viên thành công nhất châu Âu trong khoảng 5 năm trở lại đây.



Sự chờ đợi ấy không được MU đáp lại, hoặc phản ứng quá chậm trên thị trường chuyển nhượng. Một tuần kể từ khi chính thức tập trung hướng đến mùa bóng mới, trung tâm Carrington vẫn chưa đón tân binh nào, khiến Ronaldo không hài lòng.



Cho đến nay, Ronaldo vẫn chưa chính thức thỏa thuận với bất kỳ đội bóng nào. Người đại diện của anh, Jorge Mendes, được cho là sớm tìm hiểu một số lựa chọn về điểm đến mới từ nhiều tuần nay.



Theo The Guardian, Chelsea và Bayern Munich là hai CLB mà Jorge Mendes đã liên hệ. Dù vậy, chưa có cuộc đàm phán chính thức nào được thực hiện giữa các bên.



Mùa trước, khi trở lại Old Trafford, Ronaldo gánh vác khối lượng công việc rất lớn. Dù hiệu suất cá nhân giảm đáng kể so với trước, anh ghi 24 bàn thắng cho "Quỷ đỏ", nhiều hơn 14 bàn so với đồng đội có thành tích tốt thứ hai trong đội - Bruno Fernandes.