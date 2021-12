Rợn người với những cú cắn chết chóc của rắn hổ mang chúa cỡ "khủng"

Your browser does not support the audio element.

Theo đó, một con rắn hổ mang chúa cỡ "khủng" xuất hiện trên một tuyến phố tại tỉnh Chonburi (Thái Lan) khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Khi các chuyên gia bắt rắn được gọi đến hiện trường, họ đã phải gặp không ít khó khăn để khuất phục con vật đáng sợ này, khi con rắn hổ mang chúa liên tục tung ra những cú đớp chết người nhằm vào chuyên gia bắt rắn để tìm cách lẩn trốn.