Rolls-Royce vẫn 'nói không' với công nghệ hybrid vì chê thiếu êm ái và mạnh mẽ

Trái ngược với nhiều hãng xe khác đang coi hybrid là bước đệm trước khi chuyển hẳn sang xe điện, thương hiệu xe siêu sang Rolls-Royce lại cho rằng động cơ hybrid không phù hợp với tiêu chí "êm ái và mạnh mẽ" của hãng. Rolls-Royce - thương hiệu xe xa xỉ nhất của BMW Group từ lâu không tập trung vào việc tăng doanh số mà quan tâm hơn đến nâng cao giá trị cho khách hàng. Trong đó, Rolls-Royce đưa ra khái niệm "Waftability", một thuật ngữ đặc biệt dùng để mô tả trải nghiệm lái xe sang trọng, êm ái và mạnh mẽ mà những chiếc xe siêu sang của họ mang lại. Đó là cảm giác chiếc xe lướt nhẹ trên đường như lướt trên không. Điều này đến từ hệ thống treo, khả năng tăng tốc mạnh mẽ mà tinh tế, kết hợp hệ thống cách âm và hệ thống giải trí hàng đầu. Mục tiêu của Rolls-Royce là mang đến sự thoải mái và yên tĩnh vô song cho cả người lái và hành khách, ngay cả ở tốc độ cao hay trên những hành trình dài. Trái ngược với nhiều hãng xe khác đang coi công nghệ xăng lai điện hybrid là bước đệm trước khi chuyển hẳn sang xe thuần điện, Giám đốc điều hành Rolls-Royce Chris Brownridge lại cho rằng, động cơ hybrid không phù hợp với giá trị cốt lõi là "êm ái và mạnh mẽ" của hãng. Và định hướng của hãng xe siêu sang nước Anh này dường như vẫn không mặn mà với công nghệ hybrid. Nói cách khác, Rolls-Royce đủ tự tin để tiến thẳng lên xe điện sau năm 2030 mà không cần qua bước đệm là hybrid. CEO của Rolls-Royce khẳng định: "Chúng tôi có khả năng chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện vào năm 2030. Nhưng chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của khách hàng. Ở các khu vực khác nhau trên thế giới sẽ phát triển về hệ thống truyền động với tốc độ khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi có thể thích ứng với điều đó". Hiện, Spectre là mẫu xe điện duy nhất của Rolls-Royce. Tuy nhiên, thương hiệu này sẽ sẵn sàng khai tử các mẫu xe động cơ đốt trong sau năm 2031. Trong tương lai gần, hãng sẽ bổ sung thêm một mẫu crossover điện cỡ lớn và một phiên bản điện thay thế cho Phantom. Không giống như nhiều hãng sản xuất ô tô lâu đời tập trung vào việc mở rộng quy mô sản lượng, Rolls-Royce "tận hưởng" sự xa xỉ và không cần phải theo đuổi doanh số bán hàng cao. Năm 2023, Rolls-Royce đã bán được khoảng 6.000 xe trên toàn cầu. Hãng không có ý định tăng thêm doanh số vào năm 2024, thay vào đó, thương hiệu xe siêu sang tập trung vào "gia tăng giá trị cho khách hàng" bằng cách nâng cao các dịch vụ theo yêu cầu, cho phép tùy chỉnh và cá nhân hoá các sản phẩm của mình. Ví dụ, trong trường hợp của mẫu xe điện Spectre, 75-80% đơn đặt hàng có sự tùy chỉnh đáng kể so với bản tiêu chuẩn. Điều này đã đẩy giá bán thực tế tăng lên khoảng 550.000 USD, tương đương với cao hơn khoảng 30% so với giá bán niêm yết của xe. Tại Bắc Mỹ, cứ 3 xe Rolls-Royce thì có 1 chiếc được cá nhân hóa một cách tối đa. Điều này đã thúc đẩy thương hiệu xe siêu sang này mở riêng một văn phòng độc quyền tại New York, nơi khách hàng có thể phác thảo ý tưởng và hiện thực hóa về chiếc xe Rolls-Royce mơ ước của mình. Theo Carscoops