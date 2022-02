Rolls-Royce tái thiết kế logo Spirit of Ecstasy dành riêng cho mẫu xe điện mới

Spirit of Ecstasy (SOE) là một trong những nhân vật đáng chú ý nhất trong thế giới ô tô. Xuất hiện trên mui xe của tất cả các mẫu xe Rolls-Royce, bức tượng được thiết kế vào năm 1911 bởi nghệ sĩ nổi tiếng người Anh Charles Sykes.

Kể từ đó, SOE hầu như không thay đổi, chỉ có hai giai đoạn ngắn ngủi trong lịch sử (1934 - 1939 và 1946 - 1956) có những thay đổi lớn với phiên bản tượng quỳ. Nhiều vật liệu khác nhau cũng đã được sử dụng, với lớp hoàn thiện thậm chí bao gồm cả kính mờ được chiếu sáng. Nhưng trước chiếc xe điện đầu tiên được sản xuất bởi nhà sản xuất ô tô, Rolls-Royce Spectre, hãng xe sang của Anh đã thiết kế lại bức tượng nổi tiếng.

Logo Spirit of Ecstasy mới sẽ nhỏ hơn và khí động học hơn

Thông báo này được đưa ra vào dịp kỷ niệm 111 năm ngày Spirit of Ecstasy ban đầu được đăng ký (6 tháng 2 năm 1911), và phục vụ một mục đích mới táo bạo. Sự phát triển của xe điện hiện đại đi kèm với việc theo đuổi hiệu quả và bức tượng mới đã được phát triển với tính đến hiệu quả khí động học, mất 830 giờ mô hình hóa và thử nghiệm đường hầm gió để đạt được kết quả cuối cùng. Spirit of Ecstasy hiện nhỏ hơn trước, cao khoảng 8,3 cm so với chiều cao 10 cm của phiên bản trước.