Rolls Royce Ghost lướt đi cùng với thiên nhiên rừng và biển Vũng Tàu

Tổng thể New Ghost tựa một bức tranh với lớp toan bạc, nhấn nhá bởi những chi tiết tối giản bằng thép đánh bóng, như viền kính, tay nắm cửa, lưới tản nhiện cho đến Spirit of Ecstasy. New Ghost là dòng đầu tiên có Spirit of Estacy xuất hiện trực tiếp từ nắp ca-pô thay vì nằm trên đỉnh của lưới tản nhiệt, như thể một khối nước kết tinh nổi lên từ sâu thẳm của đại dương. Khi nắp ca-pô được mở ra, Spirit of Ecstacy sẽ ẩn vào lại bên trong để đảm bảo sự an toàn và tính thẩm mỹ.

Rolls Royce New Ghost phù hợp với những cá nhân cần những chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là nơi thoải mái nhất trên hành trình của mình

Cùng New Ghost khám phá hành trình dạo chơi bên Đèo Nước Ngọt, Vũng Tàu. Với động cơ V12 6.75L tăng áp kép, công suất 563 mã lực, 850Nm mômen xoắn đem lại sức mạnh tuyệt vời, cùng khoảng 100kg vật liệu hút âm nằm trong khung xe bằng Nhôm vừa nhẹ vừa kháng âm cực tốt, bên trong khoang xe Rolls Royce New Ghost luôn yên bình dù chiếc xe lướt đi mạnh mẽ trên cung đường đẹp.