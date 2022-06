Rolls-Royce cải tiến hệ thống đóng cửa tự động an toàn hơn

Bằng sáng chế, hiện đã được công bố bởi văn phòng nhãn hiệu, mô tả một hệ thống an toàn có thể đảm bảo "vị trí mở không va chạm" của cánh cửa. Về cơ bản, ý tưởng ở đây là sử dụng công nghệ hiện có của cảnh báo ra khỏi phương tiện và làm cho nó chủ động hơn thay vì chỉ là chuông cảnh báo.

Đây là nơi mà thông tin cơ bản ngay từ đầu trở nên có liên quan. Sáng chế gợi ý rằng động cơ servo trong cửa tự động RR sẽ sử dụng thông tin từ radar và / hoặc LiDAR, cảm biến siêu âm hoặc camera và nếu hệ thống an toàn phát hiện có xe ô tô đang tới, nó có thể gửi tín hiệu đến cửa. giảm hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn sự hỗ trợ mà nó cung cấp đối với việc mở cửa, khiến việc mở cửa trở nên khó khăn hơn.

Hệ thống này cũng có thể phát ra tiếng chuông cảnh báo (rõ ràng) và thậm chí tạo ra tiếng rung qua cửa, do đó thông báo cho người đang cố gắng mở cửa rằng làm như vậy là không an toàn. Nếu người này tiếp tục cố gắng mở nó, thì cánh cửa có thể tăng lực cản. Đương nhiên, khi xe phát hiện thấy cửa an toàn để mở, hoạt động bình thường sẽ hoạt động trở lại và cửa sẽ dễ dàng mở.

Rolls-Royce cải tiến hệ thống đóng cửa an toàn hơn

Bằng sáng chế này được nộp vào cuối năm 2020 và chỉ mới được công bố gần đây, vì vậy bạn có thể mong đợi nó sẽ sớm trở thành một tính năng thường xuyên trên Rolls-Royces, có lẽ là trên Rolls-Royce Spectre mới.