Rơi máy bay Trung Quốc: Dữ liệu radar hé lộ nhiều chi tiết bất thường

Ngay sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội Twitter xuất hiện một đoạn video được cho là của hành khách trên chiếc Boeing 737 ghi lại, đúng lúc chiếc máy bay rơi tự do rồi chao đảo lao xuống.

Trong clip, khi chiếc máy bay bắt đầu có dấu hiệu lạ, hành khách trên xe đã vô cùng hoảng loạn, la hét thất thanh. Hiện tính xác thực của đoạn video chưa được kiểm chứng nhưng nhiều người bày tỏ sự sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

Đoạn clip lan truyền trên Twitter được cho là của hành khách trên chiếc Boeing 737 gặp nạn ghi lại

Dựa theo dữ liệu từ nhà cung cấp thông tin VariFlight cho thấy sau khi chuyến bay MU5735 cất cánh từ sân bay Côn Minh, đã bay ở độ cao khoảng 8.869 m. Lúc 14h19 phút ngày 21/3, máy bay đột ngột giảm độ cao bay, đồng thời tốc độ bay cũng bắt đầu giảm từ khoảng 845 km/h. Lúc 14h21 phút, chuyến bay MU5735 bị mất tín hiệu radar ADS-B cũng mất liên lạc với mặt đất.

Đánh giá từ dữ liệu máy bay, phi công đã không có thông tin liên lạc về mặt đất. Rất có thể máy bay bị mất điện ở độ cao bay dẫn đến phi công mất quyền điều khiển máy bay.