Rơi máy bay, tài tử và hai con gái thiệt mạng trong kỳ nghỉ đón năm mới

Bức ảnh cuối cùng được tài tử Christian Oliver chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Page Six).

Đạo diễn của phim Forever Hold Your Peace - ông Nick Lyon - chia sẻ trên mạng xã hội: "Chúng tôi đã bàn về kế hoạch cùng nhau thực hiện một bộ phim từ nhiều năm trước. Chúng tôi vừa hoàn thành xong kế hoạch ấy... Xin cảm ơn anh vì đã luôn là một người đồng nghiệp, một người diễn viên, một người bạn tuyệt vời".

Nam diễn viên Christian Oliver bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1994 với vai diễn trong bộ phim truyền hình Saved By The Bell: The New Class. Oliver thường đảm nhận các vai diễn phụ. Anh từng xuất hiện trong The Good German bên cạnh tài tử George Clooney, trong Valkyrie bên cạnh tài tử Tom Cruise.

Trong bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội, Oliver chia sẻ một bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn bên bờ biển. Bức ảnh được chụp trong kỳ nghỉ của anh và hai con.