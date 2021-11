Rối loạn tiêu hóa cảnh báo ung thư đại trực tràng

Your browser does not support the audio element.

TS.BS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K; Trưởng khoa Ngoại bụng I, Bệnh viện K cho biết, dấu hiệu ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu dễ gây lầm tưởng với các bệnh lý đường tiêu hóa khác. Vì thế, phần lớn bệnh nhân trì hoãn đến viện, tự điều trị, khi dấu hiệu trầm trọng hơn đến viện đã ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn.