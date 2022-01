Rồi cũng đến lúc 'thánh ngôn từ' Phan Mạnh Quỳnh sai chính tả cơ bản!

Thay vì viết "Happy New Year" như mọi người thì nam ca sĩ lại viết thành "Happy new yeah" với rất nhiều chữ "h" ở cuối cùng như đang hét thật to lời chúc này.

Không biết anh cố tình hay vô ý nhưng sự "nhầm lẫn" đó đã làm cho google dịch thành một câu... buồn cười: "Chúc mừng mới yeahhhh".