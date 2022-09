Roger Federer nghỉ hưu: Quý ông định nghĩa quần vợt

Bằng cách này hay cách khác, ngoài danh hiệu và giải thưởng, Federer cùng với Rod Laver, Jimmy Connors, Bjorn Borg, Pete Sampras, Andre Agassi và nhiều ngôi sao khác để lại những thiên sử thi hào hùng".

"The Master", nhà báo Christopher Clarey của The New York Times, mô tả đơn giản nhưng chính xác nhất về Federer. Một bậc thầy quần vợt. Trong anh là sự tổng hợp hoàn hảo.

Federer để lại di sản khổng lồ

Đi những con đường khác nhau, nhưng hầu như tất cả các đối thủ của Federer đều mơ ước một ngày nào đó được như anh (Carlos Alcaraz, nhà vô địch US Open 2022, cũng vậy), gần gũi trong cách cư xử và chính xác trong từng cú đánh. Anh đầy hài hước, khác xe vẻ ngoài có phần nghiêm túc.

Thống trị trên sân cỏ và cũng thành công với mặt sân cứng, Federer đồng thời chinh phục Roland Garros vốn đòi hiểu nhiều yếu tố, và một loạt giải thưởng khác. Huy chương vàng Olympic đánh đơn là danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu trong sự nghiệp, dù anh đã sở hữu huy chương đánh đôi (2008).

Federer quyết định nói lời tạm biệt khi bóng đen giải nghệ đã ám ảnh anh suốt một thời gian dài.

Có không ít lần tưởng như mọi thứ chấm dứt, nhưng lần nào anh cũng đứng dậy. Một thập kỷ trước, anh bị hành hạ bởi chứng đau lưng và sau đó là chuỗi tháng năm bị đầu gối hành hạ. Và anh vẫn thành công.

Không có một vết xước đáng chú ý nào trên cơ thể cho đến năm 2016. Anh không phải trải qua phòng phẫu thuật cho đến thời điểm đó, nhưng khi đang tắm cho cặp song sinh của mình (anh và vợ Mirka Vavrinec có 4 con), đầu gối trái bất ngờ có vấn đề và lần đầu tiên phải đi nội soi khớp.

Từ đó, kẻ thù xuất hiện. Vấn đề khớp - điều Nadal và Djokovic không trải qua - đã hành hạ anh. Huyền thoại dừng bước, nhưng di sản của anh là bất tử.