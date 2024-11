ROG Phone 9 và 9 Pro ra mắt với cấu hình chiến game 'cực phê'

Asus vừa ra mắt dòng smartphone chơi game mới nhất của mình, ROG Phone 9 và 9 Pro, với nhiều cải tiến đáng kể về hiệu suất và tính năng. Dòng ROG Phone 9 của Asus không chỉ mang lại hiệu suất chơi game vượt trội mà còn được trang bị các tính năng hiện đại như khả năng chống nước và bụi đạt tiêu chuẩn IP68, cùng với camera tele giúp tăng cường tính linh hoạt. Cấu hình mạnh mẽ của bộ đôi ROG Phone 9 Cả hai mẫu điện thoại đều được trang bị chips Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ hơn so với Snapdragon 8 Gen 3 có trên các phiên bản tiền nhiệm. Chip này kết hợp với RAM LPDDR5X lên đến 16 GB cho mẫu tiêu chuẩn và 24 GB cho mẫu Pro, cùng với bộ nhớ lưu trữ UFS 4.0 lên đến 512 GB cho mẫu tiêu chuẩn và 1 TB cho mẫu Pro. Asus cho biết, hiệu suất CPU của dòng ROG Phone 9 đã được cải thiện 45%, GPU nhanh hơn 40% và NPU cũng nhanh hơn 40% so với tiền nhiệm. Để đảm bảo các linh kiện hoạt động ổn định trong suốt quá trình chơi game, hệ thống làm mát đã được nâng cấp với tấm graphite lớn hơn 57%. Về camera, ROG Phone 9 và 9 Pro đều sở hữu camera chính 50 MP với gimbal 6 trục chống rung quang học (OIS) và ống kính góc siêu rộng 13 MP. Mẫu Pro còn được trang bị camera tele 3x 32 MP, trong khi mẫu tiêu chuẩn sử dụng camera macro 5 MP. Cả hai điện thoại đều có camera trước 32 MP RGBW cùng với tính năng mới mang tên Photo Vibe cho phép người dùng chọn nhiều kiểu chụp khác nhau. Về mặt thiết kế, phiên bản Pro nổi bật với 648 đèn LED mini ở mặt sau có thể sử dụng để chơi các trò chơi đơn giản. Mặc dù phiên bản tiêu chuẩn không có tính năng này nhưng vẫn cung cấp đèn nền tùy chỉnh cho thông báo và hiệu ứng hình ảnh. Đối với pin, cả hai mẫu đều được trang bị pin 5.800 mAh lớn hơn 300 mAh so với thế hệ trước hứa hẹn thời gian sử dụng lâu dài, đặc biệt trong các phiên chơi game cường độ cao. Asus cho biết pin có thể kéo dài tới 4,5 giờ chơi game nặng và giữ lại ít nhất 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc. Sạc nhanh 65W cho phép sạc đầy pin trong khoảng 46 phút, trong khi sạc không dây hỗ trợ ở mức 15W. Hiện tại ROG Phone 9 và 9 Pro đã có thể đặt hàng trước với thời gian giao hàng từ ngày 20/11 tại một số thị trường ở Châu Á. Các thị trường Châu Âu sẽ bắt đầu nhận hàng vào tháng 12, trong khi việc ra mắt tại Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 1/2025. Giá khởi điểm cho phiên bản tiêu chuẩn là 999 USD, trong khi phiên bản Pro có giá khởi điểm là 1.199 USD.