Rocker Nguyễn: 'Mỗi ngày bê nồi bún bò 30 lít, thái 5 kg thịt để bán'

Clip Rocker Nguyễn chia sẻ về việc quay trở lại đóng phim và chuyện bán món ăn Việt ở Úc.

Trong sự kiện, Rocker Nguyễn cũng chia sẻ về cuộc sống ở Úc trong thời gian tạm rời xa showbiz. Nam diễn viên mở một tiệm trà sữa, trong đợt dịch thì có bán thêm món bún bò Huế.



Hình ảnh Rocker Nguyễn đang đứng bán trà sữa tại xứ người.