Robert Oppenheimer: Thiên tài vật lý dưới lớp áo 'kẻ hủy diệt thế giới'

Cuộc đời của Oppenheimer là chuỗi ngày giằng xé nội tâm bởi cảm xúc tội lỗi, cũng như trách nhiệm nặng nề về những phát minh của mình đối với nhân loại.

Doanh nhân Julius Oppenheimer và con trai mình, nhà khoa học lỗi lạc Robert Oppenheimer. Ảnh: internet

Sinh ra trong một gia đình Do Thái giàu có tại New York vào năm 1904 có cha là một doanh nhân thành công trong lĩnh vực nhập khẩu dệt may, trong khi mẹ lại là một họa sĩ tài năng.

Chính vì thế Oppenheimer được lớn lên trong một môi trường giáo dục phong phú, nơi mà sự hiện diện của những cuốn sách và những trải nghiệm văn hóa thường xuyên đã nuôi dưỡng sự sáng tạo và tò mò từ nhỏ.

Từ nhỏ, cậu bé thiên tài này đã thể hiện khả năng học tập xuất sắc và niềm đam mê sâu sắc với khoa học. Được mô tả là một đứa trẻ hiếu kỳ, luôn khao khát kiến thức và thích thú với thế giới tự nhiên. Đặc biệt, Oppenheimer có một niềm đam mê lớn với khoa học vũ trụ và vật lý, điều này đã dẫn dắt cậu vào con đường trở thành một trong những nhà vật lý lý thuyết hàng đầu của thế kỷ 20.

Khối óc của một thiên tài

Ông hoàn thành lớp 3 và 4 chỉ trong một năm, hoàn thành chương trình lớp 8 chỉ sau nửa năm. Vào năm cuối trung học, Oppenheimer bắt đầu phát hiện sự quan tâm đối với hóa học.

Học trường Harvard ở tuổi 18 để theo đuổi ngành hóa, trong chuyến du lịch mùa hè tại Jáchymov, ông mắc phải chứng viêm loét đại tràng, buộc phải nghỉ học một năm.

Robert Oppenheimer tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Đại học Harvard sau 3 năm học, lấy bằng Tiến sĩ ở tuổi 23. Ảnh: internet

J. Robert Oppenheimer tốt nghiệp với danh hiệu xuất sắc từ Trường Đại học Harvard sau chỉ 3 năm học. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu vật lý lý thuyết ở 2 trường Đại học Cambridge (Anh) và Göttingen (Đức) để rồi trở thành Tiến sĩ khi mới 23 tuổi sau đó nhanh chóng gặp gỡ, làm việc cùng những nhà khoa học hàng đầu của thời đại.