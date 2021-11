Robert Downey Jr. và Matt Damon tham gia ‘Oppenheimer’ của Christopher Nolan

Oppenheimer có Cillian Murphy, diễn viên quen thuộc trong các dự án phim của Christopher Nolan, đóng chính. Trong phim, anh vào vai nhà khoa học J. Robert Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử còn nữ diễn viên Emily Blunt đóng vai vợ của J. Robert Oppenheimer. Hiện Christopher Nolan đã mời thêm 2 sao hạng A nữa là Robert Downey Jr. và Matt Damon tham gia.

Oppenheimer được chuyển thể từ cuốn sách được giải thưởng văn học Pulitzer American Prometheus: The Triumph And Tragedy Of J. Robert Oppenheimer của hai tác giả Kai Bird và Martin J. Sherwin xoay quanh câu chuyện về giáo sư vật lí lí thuyết J. Robert Oppenheimer – người được coi là “cha đẻ” của bom nguyên tử. Nhưng sau khi nhận ra những tác hại không thể lường hết được bên cạnh sức hủy diệt chết người của loại vũ khí này, Oppenheimer đã tiến hành vận động hành lang để quốc tế kiểm soát năng lượng hạt nhân và phản đối việc chế tạo bom khinh khí hay còn gọi là Vũ khí nhiệt hạch thậm chí còn có sức hủy diệt khủng khiếp hơn.