Rộ trào lưu làm rồng, hoa bằng kẽm nhung trưng Tết vừa rẻ vừa đẹp

Vì có nhiều thời gian rảnh, một số bạn trẻ quyết định tự tìm hiểu cách làm trên các nền tảng mạng xã hội và bắt tay thực hiện bình hoa kẽm nhung. Hoa đào và mai là những lựa chọn phổ biến để hợp với không khí Tết.

Ly Nguyễn (25 tuổi, TPHCM) đã tận dụng những vật liệu từ dịp "đu trend" (bám xu hướng làm kẽm nhung) lần trước để làm bình hoa đào tặng mẹ. Cô chỉ cần mua thêm keo nến và sáp quấn cành để thực hiện tác phẩm.

Cô tâm sự: "Ban đầu, tôi nghĩ đến việc mua bánh kẹo để mang về quê tặng mẹ. Nhưng sau khi bị thu hút bởi những video làm hoa bằng kẽm nhung, tôi đã quyết định tặng món đồ mình tự làm. Như vậy, món quà càng mang nhiều ý nghĩa".

Ban ngày, Ly vẫn tập trung làm việc tại công ty. Buổi tối, cô lại cặm cụi quấn kẽm nhung. Sau 5 ngày, cô cũng sở hữu thành phẩm như mong muốn.

Với Ly, quá trình thực hiện không phải điều khó khăn. Cô cho biết, những ai không quá khéo tay cũng có thể tự làm hoa kẽm nhung.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định mức độ đẹp của hoa phụ thuộc nhiều vào chất lượng kẽm nhung. Hiện nay, nhiều cửa hàng trên các trang thương mại điện tử rao bán loại vật liệu này với đa dạng mức giá.

Nhưng để hoa có độ bung xòe đẹp, người thực hiện cần lưu ý chọn loại kẽm có bề ngang dày, khoảng 8-10mm (thường được gọi là kẽm xù hay kẽm loại một).