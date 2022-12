Rộ tin Song Hye Kyo đòi xóa ảnh vì bị chê già, nhà sản xuất nói gì?

Dong Eun lựa chọn sống tiếp và lên kế hoạch báo thù. Song Hye Kyo cho biết nhân vật Moon Dong Eun là vai diễn cô khao khát từ lâu. Khi đọc kịch bản, cô đau lòng đến sững sờ và quyết định nhận vai.

Năm 2021, Song Hye Kyo tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án Now, we are breaking up, một tác phẩm tình cảm. Dù được fan của nữ diễn viên chờ đón nhưng tác phẩm không đạt hiệu ứng tốt và bị xem là một dự án mờ nhạt trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên.

"The Glory" được kỳ vọng thay đổi sự nghiệp của Song Hye Kyo

The Glory được kỳ vọng là một tác phẩm làm thay đổi sự nghiệp diễn xuất của Song Hye Kyo. Ở tác phẩm lần này, Song Hye Kyo đảm nhận vai diễn khó nhằn khi nhân vật có nội tâm đen tối, nham hiểm. Tạo hình không quá cầu kỳ, u ám phù hợp với hình tượng cô gái trưởng thành trong gia đình không hạnh phúc, muốn trả thù những người làm hại mình.

Hình ảnh Song Hye Kyo trên poster chính thức của "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Nhiều khán giả theo dõi trailer của The Glory đều kỳ vọng đây là một vai diễn lột xác, chứng minh vị thế ngôi sao hạng A của nữ diễn viên 41 tuổi.