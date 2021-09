Rộ tin Mỹ tính duyệt Moderna tiêm mũi ba, Youtube xóa video bài vắc xin

Hãng thông tấn Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận vấn đề nói rằng, FDA đã tìm kiếm thông tin về tính hiệu quả của cả liều vắc xin Moderna cho mũi thứ ba, nhưng cơ quan này hiện cân nhắc phê duyệt chỉ cho tiêm nửa liều theo đề nghị của hãng Moderna. Bởi nửa liều của vắc xin Moderna sẽ có thể làm giảm nguy cơ người nhận gặp các phản ứng phụ từ mũi tăng cường.



Vắc xin Moderna. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, việc chỉ dùng nửa liều của vắc xin Moderna sẽ cho phép hãng dược phẩm sản xuất thêm nhiều vắc xin trong thời gian ngắn.



Tuy nhiên, hiện Nhà Trắng, FDA lẫn Moderna đều từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.



Theo số liệu được hãng Bloomberg công bố hôm 29/9, tính đến nay ở Mỹ đã có khoảng 170 triệu người nhận đủ hai mũi tiêm ngừa Covid-19 từ vắc xin do Moderna hoặc Pfizer sản xuất, chiếm 92% tổng số người đã được tiêm chủng ở nước này.



Youtube xóa video bài vắc xin ngừa Covid-19



Theo hãng tin RT của Nga, Youtube thông báo sẽ xóa tất cả các video có nội dung bài vắc xin ngừa Covid-19 trong thời gian tới, như một nỗ lực ngăn chặn những thông tin sai lệch.



“Chúng tôi đã chứng kiến những tuyên bố dối trá về vắc xin ngừa Covid-19 tuyên truyền thông tin sai lệch xoay quanh vắc xin nói chung, và giờ chúng tôi đang trong thời điểm quan trọng hơn bao giờ hết để mở rộng việc kiểm duyệt từ Covid-19 sang các loại vắc xin”, thông cáo của Youtube đưa ra hôm 29/9 cho biết.



“Cụ thể, những video có chứa nội dung cáo buộc sai sự thật về việc vắc xin đã được phê duyệt là nguy hiểm và gây ra ảnh hưởng tiêu cực mãn tính với sức khỏe như gây ra chứng tự kỷ, ung thư và vô sinh, cũng như những video tuyên bố vắc xin không làm giảm tỷ lệ lây nhiễm hoặc chứa thông tin sai lệch về thành phần trong đó, sẽ bị xóa bỏ”, thông cáo cho biết thêm.



Hé lộ tỷ lệ phản ứng phụ từ liều vắc xin thứ ba



Kết quả nghiên cứu được công bố gần đây bởi nhóm các nhà khoa học làm việc tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy, phần lớn các tác dụng phụ sau khi tiêm mũi vắc xin tăng cường đều ở mức nhẹ hoặc vừa phải.



Cụ thể, 79,4% số người tiêm mũi tăng cường cho biết họ có phản ứng phụ như đau và sưng ở vết tiêm, so với tỷ lệ 77,6% sau mũi thứ hai. Trong khi đó, 74,1% số người tiêm mũi thứ ba xảy ra các phản ứng như đau đầu hoặc sốt, so với tỷ lệ 76,5% sau liều thứ hai.



Cũng theo bản báo cáo trên, đã có khoảng 2,2 triệu người Mỹ được nhận mũi tiêm tăng cường tính đến ngày 19/9, thời điểm kết thúc cuộc nghiên cứu.



Một số diễn biến khác về dịch bệnh



Cập nhật lúc 6h sáng ngày 30/9 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, dịch Covid-19 đang hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm virus cho hơn 233,9 triệu người và cướp đi mạng sống của gần 4,7 triệu bệnh nhân. Số hồi phục đạt hơn 210,7 triệu trường hợp.