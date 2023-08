Rộ tin Lương Triều Vỹ ngoại tình, có con với sao nữ kém 36 tuổi

Trình Tiêu (Cheng Xiao) từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc Hàn Quốc WJSN, nay đã chuyển trọng tâm hoạt động nghệ thuật sang Trung Quốc. Cô từng tham gia bộ phim thần tượng You Are Beautiful, When You Smile... và xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình.

Còn Lương Triều Vỹ là tài tử điện ảnh hàng đầu Trung Quốc. Anh kết hôn với Lưu Gia Linh vào năm 2008, khi đã ngoài 40 tuổi. Tính cả thời gian yêu, hai người đã gắn bó 35 năm. Họ thống nhất không sinh con. Theo Lưu Gia Linh, cả cô và Lương Triều Vỹ đều thấy phù hợp với cuộc sống không vướng bận con cái.



Lương Triều Vỹ và bà xã Lưu Gia Linh.