Rộ tin Jung Hae In hẹn hò Jisoo (BLACKPINK)

Jung Hae In và Jisoo được khen ngợi có ngoại hình xứng đôi vừa lứa. Trong loạt ảnh hậu trường của phim, có thể thấy cả hai thoải mái tương tác với đối phương, không hề ngại ngùng. Nhiều fans còn nhận xét ánh mắt Jung Hae In dành cho Jisoo vô cùng tình tứ.

Trước đó, bộ phim Snowdrop do Jung Hae In và Jisoo đóng chính vấp phải nhiều chỉ trích, tẩy chay từ phía khán giả do nghi ngờ nội dung phim xuyên tạc lịch sử.

Ngay lập tức, nhà sản xuất phim đã lên tiếng phủ nhận và tiếp tục phát sóng các tập tiếp theo, nhờ vậy phim bắt đầu nhận được những thành tích khả quan hơn.