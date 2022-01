Rộ tin Brad Pitt đang bí mật hẹn hò với nữ ca sĩ kém 23 tuổi

Lykke Li từng có 1 đời chồng và con trai 5 tuổi. Trong khi đó, Brad Pitt đang trong cuộc chiến chia tài sản và giành quyền nuôi 6 người con với vợ cũ Angelina Jolie. Trước Lykke Li, Brad Pitt từng bị đồn hẹn hò với giáo sư người Israel - Neri Oxman và người mẫu Đức Nicole Poturalski dù chưa ai bắt gặp họ chụp ảnh với nhau.

Your browser does not support the video tag.