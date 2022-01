Rộ tin bé 3 tuổi bị đóng 9 đinh đã phẫu thuật thất bại: Sự thật là gì?

"Nếu có diễn biến mới về bệnh nhi, chúng tôi sẽ sớm thông tin", bà Hương nói.

Hiện tại, bệnh nhi A chưa được thực hiện phẫu thuật, bởi sức khỏe chưa có chuyển biến. Các bác sĩ tại bệnh viện đang tiếp tục theo dõi hồi sức tích cực cho bệnh nhi.

Trước đó, tối 17/1, bệnh nhi được đưa đến BV Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Mẹ bé cho hay, từ chiều gọi con không tỉnh nên đưa vào BV.



Sau khi tiến hành đặt ống, chụp phim, các bác sĩ phát hiện phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Chẩn đoán sơ bộ xác định bệnh nhi hôn mê, nghi viêm màng não.



Tình trạng của em bé rất nặng, tỷ lệ tử vong cao nên được chuyển lên BV Xanh Pôn để điều trị. Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình phát hiện những hình ảnh giống như đinh ở sọ và tổ chức não của bé. Nghi bệnh nhi bi bạo hành, 2 BV đã báo cơ quan công an để xác minh.



Đến ngày 20/1, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất), là nhân tình của mẹ bé A. về hành vi giết người.



Theo đó, cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội xác định Huyên đã có hành vi "Giết người" theo Điều 123 - Bộ luật Hình sự.



Điều tra ban đầu xác định vào tháng 9/2021, chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) cùng con gái là Đ.N.A. (3 tuổi) sống cùng Nguyễn Trung Huyên tại một nhà trọ ở xã Cần Kiệm.



Kể từ đó cho đến khi bé A phải cấp cứu hôm 17/1, Huyên đã 4 lần đánh đập, bạo hành khiến bé phải nhập viện.



Trong đó, có 1 lần Huyên đổ thuốc độc vào chai nước để trong tủ lạnh "lừa" bé A uống. Sau khi uống phải nước có độc, bé A. phải vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.



Sau đó, Huyên ép bé A phải nuốt đinh và nạn nhân sau đó phải vào Bệnh viện Thạch Thất điều trị.



Tới tháng 12/2021, hắn say rượu và đánh bé gãy tay. Đỉnh điểm là vào ngày 17/1/2022 Huyên đã ghim đinh vào đầu bé A.