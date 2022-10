Rò rỉ thư riêng xúc động Angelina Jolie gửi Brad Pitt

Năm 2022, Angelina bán cổ phần của mình trong nhà máy rượu Chateau Miraval cho nhà tài phiệt người Nga Yuri Shefler. Brad phản đối điều này và đâm đơn kiện vợ cũ. Brad cáo buộc Angelina làm tổn hại danh tiếng của công ty rượu bằng cách bán cổ phần của cô cho một người lạ.

Tài tử khẳng định anh và Jolie từng có thỏa thuận không bán cổ phần của họ cho người thứ ba mà không có sự đồng ý của người kia.

Phản hồi đơn kiện của Brad, Angelina viết trong tài liệu gửi lên tòa hồi đầu tháng 10 rằng cô đã đồng ý bán cổ phần cho Brad, tuy nhiên cuộc thương thảo không thành công do Brad ép cô ký hợp đồng bảo mật không được chia sẻ những thông tin riêng tư của họ.

Ngoài ra, Angelina cũng giải thích lý do không thể tiếp tục kinh doanh chung với Brad là do anh đã say xỉn và có những hành vi tồi tệ trên chuyến bay riêng sau khi rời Miraval ngày 14/9/2016.

"Bà Smith" kể rằng Brad đã túm đầu và vai cô lắc liên hồi, đẩy vào tường nhà vệ sinh, sau đó bóp cổ một đứa con và đánh vào mặt đứa con khác. Cô nói Brad còn đổ bia và rượu vang lên đầu cô cùng các con rồi la hét, chửi bới không ngừng.

Brad Pitt phủ nhận những cáo buộc của Angelina, cho rằng cô ngày càng thêu dệt câu chuyện để bôi nhọ anh.

Theo Ngoisao.net