Rò rỉ thiệp cưới của Đoàn Văn Hậu và Top 10 'Hoa Hậu Việt Nam'?

Hôm qua, dân mạng bàn tán rôm rả trước màn "đánh úp" của Hà Đức Chinh. Theo đó, chân sút gốc Phú Thọ kết hôn cùng bạn gái xinh đẹp tên Mai Hà Trang dù trước đó không có bất cứ thông tin nào về đám cưới.

Cặp đôi đã có gần 4 năm quen biết, tìm hiểu trước khi quyết định về chung một nhà.

Đến hôm nay trên các diễn đàn tiếp tục lan truyền thông tin Đoàn Văn Hậu theo vợ bỏ cuộc chơi. Bạn đời của anh chính là Top 10 Hoa Hậu Việt Nam - Doãn Hải My.